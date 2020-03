Devil's Hunt, fallito lo studio di sviluppo, non ha pagato gli ultimi stipendi

Stando a quanto riportato dalla stampa polacca, Layopi Games, lo sviluppatore dell'action Devil's Hunt, è fallito e non è riuscito a pagare gli ultimi stipendi ai suoi dipendenti. Evidentemente il gioco non deve essere andato troppo bene a livello di vendite.



Dopo il lancio della versione PC di Devil's Hunt, Layopi Games stava lavorando ai port per console, che a questo punto possiamo dare per cancellati. Alcuni sviluppatori hanno dichiarato alla stampa che non sono stati pagati per mesi, con lo stipendio di novembre 2019 saldato in tre tranche a dicembre, gennaio e febbraio. Venerdì scorso i dipendenti si sono recati comunque sul posto di lavoro, ma lo hanno trovato completamente vuoto, con i loro oggetti che sono stati messi fuori dalla porta senza che nessuno li abbia avvisati per tempo. Dagli account social di Layopi Games non è possibile trarre informazioni, visto che sono inattivi da praticamente subito dopo il lancio di Devil's Hunt.



Devil's Hunt non è stato accolto bene dalla critica, che lo ha giudicato un gioco meno che mediocre. Anche la nostra recensione di Devil's Hunt ne ha sottolineato i molti difetti.