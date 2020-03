TIM Party e Festa della Donna 2020: 8GB gratis e tanti sconti

La Festa della Donna 2020, meglio nota con il nome completo di Giornata Internazionale della Donna, è in arrivo: verrà festeggiata domenica 8 marzo 2020. Per l'occasione l'operatore storico italiano TIM ha pensano ad una serie di iniziative, a cominciare dagli 8 GIGA gratis che vi abbiamo anticipato nel titolo.

TIM Party garantirà a tutti i clienti TIM iscritti al programma di fedeltà gratuito 8 GIGA gratis nella giornata di domenica 8 marzo 2020: sarà sufficiente recarsi nell'app MyTIM, quindi alla voce TIM Party, infine "Vantaggi" e riscattare il premio. I GIGA resteranno disponibili fino alle 23:59 della giornata successiva dall'attivazione.

Passiamo agli altri sconti della Festa della Donna 2020 di TIM: sarà possibile acquistare il Samsung Galaxy S10 Lite in 30 rate da 15 euro al mese senza anticipo, con contributo di attivazione di 9,99 euro. E ancora, i clienti TIM Party potranno ottenere 10 euro di sconto sui cofanetti Smartbox, 8 euro di sconto su una spesa minima di 35 euro in prodotti Yves Rocer France, 5 euro di sconto su TIM BabyPad, infine un buono di 20 euro da spendere su Chili. Ottime iniziative, non trovate?