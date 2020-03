Thor Love & Thunder: Christian Bale sarà il cattivo del film Marvel

Christian Bale sarà il cattivo del film Thor Love & Thunder. L'ex Batman fa un doppio cambio di casacca: passa dalla DC Comics alla Marvel e al posto di un eroe sarà il villain principale della pellicola.



Durante un'intervista con Entertainment Online, l'attrice Tessa Thompson ha detto che sarà l'attore Oscar Christian Bale a fare la parte del cattivo, si pensa Dario Agger, nel prossimo film della Marvel Thor Love and thunder. In questo modo l'attrice avrebbe confermato un rumor circolante da ormai diverse settimane.



Non sarebbe la prima volta che un attore versatile come Christian Bale interpreta un cattivo: lo ha già fatto in American Psycho, The Prestige e Vice.



Al momento, però, siamo ancora nella fasi di pre-produzione della quarta pellicola dedicata al Vendicatore biondo. L'attrice ha confermato di aver saputo la notizia leggendo il copione del film. Thor: Love and Thunder, infatti, arriverà nei cinema di tutto il mondo nel novembre 2021.



Nel cast tornerà Chris Hemsworth, ovviamente nei panni di Thor. In regia e alla sceneggiatura dovrebbe esserci il fresco vincitore di premio Oscar Taika Waititi. Il film sarà incentrato sul ritorno di Natalie Portman come Jane Foster e sul precario stato di forma mostrato dal dio del tuono al termine dell'ultimo film degli Avengers.



