WhatsApp: Protect Backup con la beta 2.20.73, come funziona

La nuova beta 2.20.70 di WhatsApp è ufficialmente disponibile per il download, per tutti gli utenti iscritti al programma Google Play Beta su smartphone android. Introduce principalmente la funzionalità Protect Backup: cerchiamo dunque di capire cos'è e come funziona.

Torna in aiuto la spiegazione di WABetaInfo, che ha anche scoperto tutti i dettagli della nuova WhatsApp Beta 2.20.70: Protect Backup è una funzione finalizzata a proteggere i backup su Google Drive delle conversazioni e chat degli utenti, mediante la crittografia con password. Un dettaglio non di poco conto, in un contesto storico in cui la privacy degli utenti su smartphone android (e non solo) sembra essere messa sempre più in discussione.

Ma come funziona Protect Backup di WhatsApp? Semplice: l'utente abilita la funzione all'interno del menù chat Backup, da lì imposta una password. Da questo momento in poi, la password sarà necessaria per chiunque voglia accedere al cloud della conversione di WhatsApp in questione. In un secondo momento questa funzione arriverà anche per gli utenti non iscritti alla beta, e soprattutto anche su iOS.