The Sims 4, Vanessa Hudgens mostra come liberare creatività, gioia e amore nel gioco

L'attrice e cantante Vanessa Hudgens ha collaborato con The Sims 4 per mostrare ai fan come liberare la loro creatività, gioia e amore nel gioco.



Per 20 anni, The Sims ha incoraggiato orgogliosamente i Simmers di tutto il mondo ad esprimersi in modi audaci e che cambiano il mondo, sia nel gioco che nella vita reale. The Sims continua a celebrare tali principi attraverso infinite possibilità di gioco che consentono ai giocatori di trovare più modi di Giocare Con la Vita: delle opzioni di rappresentazione di genere e dall'onorare diverse culture del mondo reale attraverso oggetti di gioco, fino a partecipare a divertenti sfide sui social media e condividere storie significative sulla vita e la scoperta di sé.



Nell'ambito della campagna Gioca Con la Vita è stata coinvolta la Hudgens. Vanessa non ha mai avuto paura di correre rischi sullo schermo e fuori di esso, e porta lo stesso senso di avventura nel suo gioco.



Vanessa è anche affiancata da altre stelle internazionali, tra cui il britannico YouTuber e il cineasta Joe Sugg, il tedesco LGBT YouTuber e l'avvocato Melina Sophie, la cantante pop francese Bilal Hassani e l'attore polacco Adam Zdrójkowski per mostrare come giocano con la vita e le infinite, possibilità che i giocatori hanno per rendere la loro esperienza di gioco unica. Puoi guardare i loro video su Gioca Con la Vita qui.



Potete trovare ulteriori informazioni sulla campagna Gioca con la vita di The Sims e scaricare il Sim di Vanessa Hudgens sul sito ufficiale, che include anche una sequenza temporale speciale che spiega in dettaglio come The Sims ha permesso ai giocatori di superare i limiti, prendere in considerazione nuove idee e sfidare lo status quo da sempre sin dal suo lancio.



The Sims 4 è disponibile su PC, PS4 e Xbox One.