Red Dead Redemption 2, aggiornamento 1.19 disponibile

Red Dead Redemption 2 ha ottenuto l'aggiornamento 1.19 piuttosto a sorpresa, disponibile da qualche ora e a quanto pare non propriamente di grande entità, visto che le novità sono decisamente limitate per il gioco di Rockstar Games su PC, PS4 e Xbox One.



Si tratta di un aggiornamento che richiede il download di 3GB di dati su Xbox One, mentre su PS4 questi si limitano a 623MB. Il changelog indica solo vagamente di alcuni "miglioramenti e correzioni di bug per incrementare la stabilità", come spesso accade per quei piccoli aggiornamenti che vanno ad agire soprattutto sotto il cofano e risultano dunque meno visibili.



L'update è complessivo ma è probabile che vada a toccare più Red Dead Online che Red Dead Redemption 2, visto che il comparto multiplayer online è quello che solitamente richiede maggiore manutenzione. D'altra parte, varie novità sono state già annunciate tra sfide, bonus e sconti qualche giorno fa, con ulteriori update previsti per la settimana appena iniziata.



Sul fronte Red Dead Redemption 2, Rockstar Games è alle prese con il fatto che la controversa mod Hot Coffee è tornata, in ricordo di GTA San Andreas, una cosa che a quanto pare ha fatto andare su tutte le furie il publisher, visto che Take Two Interactive non vuole assolutamente vedere diffondersi nuovamente il fenomeno diventato celebre all'epoca del vecchio capitolo di GTA, sebbene in questo caso sia alquanto più "casto".



Nel frattempo, se vi serve un supporto musicale adeguato potete consultare i 15 brani per le vostre avventure nel West consigliati da Mattia Pescitelli nel recente speciale dedicato a Red Dead Redemption 2.