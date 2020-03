Nintendo Switch, il coronavirus fa aumentare le vendite in Corea del Sud

A quanto pare le vendite di Nintendo Switch stanno aumentando in Corea del Sud grazie al diffondersi del coronavirus, che sta costringendo moltissimi a vivere chiusi in casa. La Corea del Sud è il secondo stato più colpito dalla diffusione del virus dopo la Cina e il governo locale sta prendendo delle misure draconiane per evitare che la situazione precipiti.



Chi è bloccato in casa per evitare di essere contagiato deve pur trovare qualcosa da fare, ed ecco così che molti hanno deciso di acquistare una Nintendo Switch o dell'altro hardware da gioco. Stando a Toys R Us Online l'incremento nelle vendite è davvero sostanzioso, visto che si parla di un +336% tra console e videogiochi. In tanti pare stiano acquistando anche PS4. In generale, comunque, pare che le scorte di entrambe le console siano agli sgoccioli da quelle parti.



Certo, sarebbe stato bello che l'incremento delle vendite fosse stato causato da altro, ma tutto fa brodo nei momenti di crisi. Del resto il coronavirus sta causando molti danni all'industria videoludica, ad esempio è stato appena annunciato che a causa del coronavirus il PC Engine Core Grafx Mini uscirà in ritardo e che i Campionati del mondo di Rocket League sono stati cancellati.