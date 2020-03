PS5, Sony adotterà un sistema di abbonamento per le console in stile Apple e Xbox All Access?

Se venissero confermati i rumor che vogliono l'arrivo di due modelli di PS5, Sony adotterà un sistema di abbonamento per proprie console in stile Apple e Xbox All Access?



Questo interrogativo è stato sollevato da ibtimes, che vede nel futuro di Sony la possibilità di offrire ai propri utenti la possibilità di sottoscrivere un abbonamento grazie al quale pagare meno la propria console e poi averla sempre aggiornata all'ultimo modello disponibile. Un sistema che Apple utilizza da anni con iPhone e che consente a chi sottoscrive il programma di non doversi più preoccupare del proprio telefono: Apple lo manterrà aggiornato e pienamente funzionante lo smartphone fintanto che rimarrete abbonati.



Un discorso simile è già stato fatto da Xbox negli USA con programma Xbox All Access: la compagnia di Redmond sta dimostrando, con questo sistema e i Game Pass, di preferire degli utenti fedeli a pagamenti più ingenti, ma una tantum.



Con l'arrivo di due modelli di PS5, uno base e uno più potente per competere con Xbox Series X, Sony potrebbe decidere di scegliere questo modello economico. In questo modo tutti, o quasi, sarebbero in grado di acquistare anche il costoso modello Pro, legandosi però in maniera indissolubile al colosso giapponese.



Sarebbe un'offerta che vi potrebbe interessare, fermo e restando che al momento si tratta di semplici speculazioni?