Apex Legends, Respawn Entertainment ha creato Forge per nascondere l'uscita di Revenant

Respawn Entertainment ha creato una leggenda di Apex Legends completamente fasulla, Forge, per nascondere l'uscita di Revenant ai sempre più insistenti e voraci dataminers.



Possono i leak infastidire talmente tanto un'azienda da costringerla a creare dei falsi indizi per sviare l'attenzione di coloro che setacciano il codice di gioco nella speranza di scoprire notizie sui futuri aggiornamenti? La risposta è: evidentemente sì.



Respawn Entertainment, lo studio dietro ad Apex, ma anche a Titanfall e Star Wars Jedi: Fallen Order, ha dichiarato di aver creato un personaggio fittizio, Forge, proprio per nascondere l'arrivo di Revenant, la vera new entry di Apex Legends.



Una scelta che ha creato un po' di confusione nella community. Qui, per esempio, vi parliamo di come si pensava che Revenant fosse un altro nuovo personaggio ad arrivare nel gioco, non l'unico.



Il designer Rayme Vinson ha spiegato che lo studio si è divertito a diffondere queste notizie false per sviare l'attenzione. Adesso, però, c'è da gestire la voglia della community di vedere Forge in azione. Solo che lo studio, al momento, non ha nessuna intenzione di riportare in vita la leggenda uccisa da Revenant durante la sua presentazione. L'executive producer di Apex Legends lo ha ribadito su Twitter:



"I leak sono la cosa peggiore. Non ho mai lavorato ad un progetto nel quale fossero voluti o creati ad arte. Abbiamo speso un incredibile ammontare di ore ed energia per creare sorprese che fossero belle. Fa schifo che qualcuno voglia ottenere talmente tanto punti di internet da rovinarle." E "Forge è super-morto."



Che ne dite? Lo sarà a lungo?



Since it keeps popping up:



Leaks are the absolute worst. I've never worked on a single project where it was purposeful or wanted.



We spend insane amounts of time and energy to create cool surprises. Really sucks when someone wants internet points bad enough to ruin that. — Drew McCoy (@DKo5) January 27, 2020