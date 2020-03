Mario Kart Tour, multiplayer disponibile: ecco il trailer pubblicato da Nintendo

Mario Kart Tour può finalmente contare sulla modalità multiplayer, disponibile a partire da oggi nel gioco, come rivela il trailer pubblicato da Nintendo.



Ci sono tre differenti opzioni: è possibile sfidare amici o persone che si trovano nelle vicinanze e che abbiano installato Mario Kart Tour, competere in gare standard online oppure nelle Gold Race riservate ai possessori del Gold Pass.



Disponibile dallo scorso settembre su iOS e Android, Mario Kart Tour è un nuovo capitolo nella serie di racing arcade Nintendo, sviluppato appositamente per le piattaforme mobile.



In questo nuovo Mario Kart, Mario e i suoi amici girano il mondo gareggiando su circuiti ispirati a città vere e sulle classiche piste di Mario Kart! Le nuove destinazioni appariranno all'interno di tour che cambieranno a rotazione ogni due settimane!



Oltre ai nuovi percorsi ispirati a luoghi famosi, alcuni dei tuoi piloti preferiti sfoggeranno piccole variazioni stilistiche che omaggiano le città incluse nel gioco!