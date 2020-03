Pokémon Spada e Scudo: quali sono le vere dimensioni dei mostri tascabili di Nintendo?

Vi siete mai chiesti giocando a Pokémon Spada e Pokémon Scudo quali siano le vere dimensioni dei mostri tascabili di Nintendo?



In Pokémon Go o negli altri episodi in due dimensioni non è sempre semplice riuscire ad avere il giusto senso delle proporzioni. Questi mostri tascabili, infatti, sembrano sempre teneri e affabili, ma in realtà la loro taglia reale potrebbero e dovrebbero incutere timore.



Non è raro, infatti, che un pokèmon superi in altezza un essere umano: trovarsi di fronte ad un Onyx arrabbiato nel bel mezzo di una vallata isolata, quindi, non dovrebbe essere un'esperienza eccitante, ma un evento a dir poco traumatizzante. Questi serpenti di pietra, infatti, possono raggiungere i 10 metri di lunghezza nelle loro forme evolute.



E il tenero Bulbasaur? Dovrebbe essere alto come un Rottweiler e più robusto. Lo fareste arrabbiare?



Tutte queste cose le possiamo scoprire osservando un video pubblicato su YouTube che prende le dimensioni ufficiali pubblicate su Pokémon Home e le confronta con l'altezza di un ragazzino, ovvero l'allenatore medio di ogni gioco Pokémon.



Alcuni risultati sono piuttosto sconvolgenti: sperate di non incontrare mai un Wailord mentre siete al mare. Le nuove trasformazioni Dynamax, oltretutto, estremizzano ancora di più queste differenze. Noi non ci vorremmo trovare in uno stadio nel quale si scontrano due bestie di tali dimensioni...



Cosa ne pensate? Quali pokémon vi hanno maggiormente stupito?