Unieuro, sconti Apple Specials sul sito online

Unieuro propone una serie di nuovi sconti dedicati ai prodotti Apple con la nuova iniziativa Apple Specials , disponibile in questo caso direttamente sul sito online della compagnia e alquanto interessante, dedicata soprattutto a Mac e iPad. L'offerta Apple Specials è attiva fino al 19 marzo e propone una quantità di prodotti piuttosto limitata, ma è sicuramente interessante visti i prodotti presenti al suo interno. Al momento si tratta solo di cinque dispositivi, con sconti che vanno fino al 19% rispetto al prezzo originale. Potete trovare l'elenco completo dei prodotti a sconti nell'iniziativa Apple Specials a questo indirizzo , esclusivamente dal sito online Unieuro, dunque gli sconti non dovrebbero essere disponibili anche in negozio. Vediamo dunque di cosa si tratta, più nel dettaglio, con i vari prezzi :

Ricordiamo che le offerte in questione sono disponibili fino al 19 marzo, con consegna a domicilio o ritiro in negozio gratuiti.



