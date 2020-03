The Elder Scrolls V: Skyrim, è morto Max von Sydow la leggenda che fu anche la Blade Esbern

Nella giornata di ieri è morto Max von Sydow la leggenda del cinema che in The Elder Scrolls V: Skyrim prestò la voce alla Blade Esbern.



Non è semplice descrivere la carriera di una leggenda come Carl Adolf von Sydow, conosciuto come Max von Sydow. Nato a Lund il 10 aprile del 1929, l'attore ha prestato il volto e la voce a tantissimi personaggi memorabili.



Nel suo curriculum troviamo pellicole come Il Settimo sigillo, Luci d'inverno o Passione, tutti diretti da Ingmar Bergman, un regista che raramente faceva a meno del talento di Max von Sydow. I più, però, potrebbero ricordarselo per aver recitato ne L'esorcista il film del 1973 di William Friedkin, in L'esorcista II - L'eretico o in Dune.



Ha anche collaborato con molti registi italiani in film come Cuore di cane di Alberto Lattuada, Cadaveri eccellenti di Francesco Rosi e Il deserto dei Tartari di Valerio Zurlini.



È stato nominato due volte al Premio Oscar, come miglior attore protagonista per Pelle alla conquista del mondo nel 1989 e come miglior attore non protagonista per Molto forte, incredibilmente vicino nel 2012.



Il mondo dei videogiochi se lo ricorderà per aver prestato la voce a Vigo the Carpathian (nel film e) in Ghostbusters: The Video Game, a Esbern di The Elder Scrolls V: Skyrim e Lor San Tekka in Lego Star Wars: The Force Awakens. Nel capolavoro di Besthesda Esbern è uno degli ultimi componenti delle Blade, nonché il loro archivista.



Si parlava recentemente di un leak di The Elder Scrolls VI, una circostanza decisamente più piacevole.



Bethesda ha ricordato la prestigiosa collaborazione con un tweet di cordoglio, al quale ci sentiamo di unirci.

We are saddened to hear about the passing of Max Von Sydow.



He was a true legend and we are proud to have worked with him so closely on Skyrim.



Our thoughts are with his family and friends. — Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) March 9, 2020