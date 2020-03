Death Stranding, un genitore/cosplayer ha costruito una culla da viaggio in stile pod

Un genitore/cosplayer di Shangai ha costruito questa culla da viaggio in stile Death Stranding per proteggere il figlio dall'inquinamento e dal coronavirus.



Il pod, dalla complessità notevole, è opera del cosplayer professionista The_Bai_Ying. L'obiettivo è quello di trasportare il figlio all'ospedale e fargli evitare di respirare in questo modo l'aria cattiva della capitale cinese. E perché no, fare il pieno di like sulla versione cinese di Tik-Tok mettendo tra gli hashtag anche il coronavirus, un'altra delle motivazioni più serie per evitare che i piccoli vengano a contatto con gli sconosciuti.



Per far sì che il piccolo stia confortevolmente all'interno di questa versione fatta in casa del pod di Sam Bridges, il cosplayer ha riempito di coperte il fondo del pod e ha piazzato un filtro dell'aria funzionante all'estremità di un tubo. Non contento ha installato uno schermo LCD attraverso il quale avere diverse informazioni sullo stato di salute del piccolo.