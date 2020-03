Worms torna nel 2020 con un nuovo capitolo, parola di Team17

Worms tornerà quest'anno, con un nuovo capitolo nella lunga e celebre serie di action strategici da parte di Team17 che sta per fare ritorno sulle scene dopo quattro anni dall'ultimo capitolo, con uscita prevista per il 2020.



Non ci sono ancora molte notizie al riguardo tranne il messaggio inviato da Team17 su Twitter, nel quale si riferisce chiaramente che Worms tornerà nel 2020 con un nuovo capitolo. Da notare, in particolare, la simpatica animazione sullo schermo "televisivo" che mostra l'evoluzione della serie nella sua lunga storia, partita dagli anni 90 e arrivata dunque fino a oggi.



"Prendete il bazooka e saltate sulla vostra pecora, Worms tornerà nel 2020 come non l'avete mai visto finora", si legge nel messaggio, che accenna anche a "nuovi modi di giocare" in arrivo con questo nuovo Worms. Ci possiamo dunque aspettare diverse novità in questo capitolo della serie, forse con ulteriori specializzazioni, modalità di gioco e forse qualche variazione strutturale.



Worms è rimasto in effetti piuttosto fedele al concept iniziale in tutti questi anni, sebbene abbia attraversato diverse fasi e anche una sperimentazione in 3D. Tra i capitoli più recenti ricordiamo Worms W.M.D su Switch ma si parla comunque di quasi tre anni fa, dunque attendiamo con impazienza di sapere qualcosa di più su questo nuovo gioco.



Da notare peraltro che, per dare un'idea del valore storico di questa piccola grande serie, Sensible Soccer, Lemmings, Worms e Tomb Raider sono celebrati sui francobolli inglesi da quest'anno.





Grab your Bazooka and jump on your Sheep, the Worms are back in 2020 like you've never seen them before.



New Worms, new ways to play.



Watch this space - @WormsTeam17 pic.twitter.com/pztFbFgdVs — Team17 (@Team17Ltd) March 9, 2020