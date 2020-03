Call of Duty: Warzone è ufficiale, il battle royale gratis annunciato con trailer e data di uscita da Activision

Call of Duty: Warzone è il battle royale gratis legato a Call of Duty: Modern Warfare di cui si parla ormai da diverso tempo e che ora è ufficiale, annunciato da Activision e Infinity Ward con un nuovo trailer di presentazione che riporta anche la data di uscita.



Call of Duty: Warzone sarà disponibile da domani, 10 marzo 2020, per tutti liberamente come free-to-play. Si tratta di un gioco separato, un prodotto standalone che non è strettamente connesso con Call of Duty: Modern Warfare e in quanto free-to-play può essere scaricato e giocato gratis da chiunque, senza la necessità di acquistare Call of Duty: Modern Warfare.



Warzone si incentra sulla struttura tipica dei battle royale: 150 giocatori possono prendere parte allo scontro all'interno di un'ampia mappa aperta ma con area esplorabile che si restringe progressivamente, costringendo i giocatori ad affrontarsi in scontri sempre più a corto raggio. Come al solito, vince chi rimane ultimo e non è una questione semplice, con la quantità di giocatori presenti.



In arrivo domani, 10 marzo, Warzone offre una nuova esperienza di gioco free-to-play con il caratteristico combattimento di Call of Duty per un massimo di 150 giocatori, ambientata in un mondo enorme, pieno di esplorazioni e scoperte.



Warzone è disponibile per tutti i giocatori su PlayStation 4, Xbox One e PC. I giocatori che non conoscono Call of Duty potranno provare la modalità allenamento per apprendere le meccaniche di base e affinare le proprie abilità prima di lanciarsi in partite Battle Royale online complete.



Call of Duty: WarZone era stato rivelato in anticipo con un video qualche ora fa, ma erano già molte le voci di corridoio al riguardo che lo davano praticamente per scontato. I leak sono stati talmente tanti da portare Activision a indagare e addirittura a richiedere che Reddit l'aiutasse a scoprire l'identità del leaker.