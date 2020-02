Captain Tsubasa: Rise of New Champions, lo story mode in un trailer esteso

Captain Tsubasa: Rise of New Champions presenta il suo story mode con un trailer esteso, che rivela nuovi dettagli sul comparto single player del gioco.



Il video offre in particolare un focus sui personaggi che ritroveremo in Captain Tsubasa: Rise of New Champions, da Tsubasa a Genzo, da Kojiro Hyuga ai fratelli Tachibana, e così via.



Ognuno dei giocatori presenti dispone delle proprie manovre speciali, che aggiungono grande spettacolarità all'azione prendendo le distanze dai normali calcistici e aprendo le porte a un approccio spiccatamente arcade.



In un portentoso mix di nostalgia e fan service, Captain Tsubasa: Rise of New Champions punta insomma a consegnare a tutti i fan di Holly e Benji il tie-in definitivo, capace di ricreare in maniera fedele le atmosfere del cartone animato.



Captain Tsubasa: Rise of New Champions sarà disponibile nel corso del 2020 nelle versioni PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch.