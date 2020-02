Xbox Series X, Dynamic Latency Input: Microsoft spiega perché è importante

Xbox Series X includerà fra le sue varie feature anche il Dynamic Latency Input. Ebbene, Microsoft ha spiegato perché è importante per bocca di Jason Ronald, director of program management di Xbox.



"I giocatori pretendono un'esperienza a bassa latenza, vogliono controlli che siano il più possibile precisi e reattivi", ha spiegato Ronald durante l'ultimo podcast di Major Nelson. "Dunque quello che abbiamo fatto è stato analizzare il percorso compiuto dall'input per identificare ogni area in cui possiamo agire per ridurre la latenza su Xbox Series X."



"Il Dynamic Latency Input (DLI) è la nuova tecnologia che abbiamo introdotto, e consente appunto ai giochi di ottenere la più bassa latenza possibile."



"In questo modo l'input non viene perso neanche se viene emesso fra due diversi frame, e quando parliamo di giochi che girano a 120 fps questo tipo di latenza ultra-bassa è fondamentale per poter avere una buona esperienza di gioco."



"Sapevamo quindi che dovevamo migliorare tutto il percorso, dal controller alla console e dalla console al televisore con le nuove feature dell'HDMI 2.1, come l'auto low latency mode o il variable refresh rate."



"Il discorso è questo: siamo davvero orgogliosi dell'esperienza che possiamo offrire oggi su Xbox One, ma pensando alla prossima generazione sapevamo che ci serviva concentrarci nell'eliminare quanta più latenza possibile."