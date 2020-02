Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 28/2/2020

Le offerte Amazon di oggi partono con un monitor da gioco decisamente che calando di prezzo diventa sempre più interessante, facendosi perdonare qualche difettuccio ormai noto. A seguire invece troviamo un classico 4K a 60Hz, non adatto per giochi competitivi ad alto framerate ma dotato di FreeSync e disponibile a un prezzo niente male. A chiudere, infine, ci pensano due MateBook HUAWEI entrambi equipaggiati con il versatile processore Ryzen 5 3500U ed entrambi caratterizzati da cornici e dimensioni sensibilmente inferiori rispetto ai modelli analoghi della serie precedente.



