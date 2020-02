Epic Games Store: InnerSpace disponibile gratis, ecco i prossimi giochi gratuiti

InnerSpace è disponibile gratis su Epic Games Store, come annunciato alcuni giorni fa, e sono stati rivelati i prossimi giochi gratuiti in arrivo sulla piattaforma: GoNNER e Offworld Trading Company.



Come si legge nella descrizione su Epic Games Store, GoNNER è un platform difficilissimo a generazione procedurale con elementi roguelike che si basa molto sul punteggio che ottieni. GoNNER racconta anche una storia di tre amici: Ikk, Morte e una balena spaziale di nome Sally.



Quanto invece a Offworld Trading Company, si tratta di uno strategico fantascientifico ambientato sul pianeta Marte e realizzato dal lead designer di Civilization VI, Soren Johnson.



Entrambi i giochi potranno essere scaricati gratuitamente da Epic Games Store a partire dal 5 marzo e fino al 12 marzo. Come da tradizione, al loro debutto scopriremo quali saranno i prossimi titoli gratis.



Da qui al 5 marzo, naturalmente, non lasciatevi scappare InnerSpace: si tratta di un gioco di esplorazione aerea ambientato in un universo alternativo, l'Inverso, caratterizzata da una forza di gravità contraria rispetto a quella che conosciamo.