Epic Games Store: i giochi gratis funzionano meglio delle esclusive per conquistare il mercato?

Sembra proprio che l'iniziativa dei giochi gratis abbia spinto notevolmente l'utenza verso Epic Games Store, che ha fatto registrare notevoli numeri nel suo anno di avvio con 680 milioni di dollari di ricavi all'apertura, nientemeno. L'arrivo di Epic Games Store nel mercato digitale su PC all'inizio non era stato nemmeno preso più di tanto sul serio, a dire il vero, come spesso capita con le nuove alternative che compaiono all'interno di ambienti con abitudini consolidate, d'altra parte in molti in passato hanno sfidato Steam e alla meglio sono riusciti a convivere con il colosso di Valve puntando su caratteristiche diverse dal celebre digital delivery. Il fatto poi che la proposta arrivasse da un'etichetta che si era fino a quel momento dedicata allo sviluppo e alla pubblicazione di videogiochi, ma soprattutto sulla creazione e vendita di Unreal Engine, non faceva che aumentare i dubbi sull'effettiva riuscita dell'operazione.



L'utenza ha iniziato a prendere sul serio l'iniziativa di Epic Games quando sono iniziati a comparire i primi accordi di esclusiva, colta di sorpresa da un modus operandi che fino a quel momento era piuttosto estraneo alla piazza PC, anche perché probabilmente nessuno ci aveva più di tanto pensato in precedenza. Il grande scandalo è stato soprattutto Metro Exodus, soprattutto per il pasticciaccio dell'accordo di esclusiva emerso dopo l'inizio delle vendite su Steam, ma da lì è stato un crescendo di polemiche per la politica aggressiva di Epic Games Store, sostenuta con veemenza da Tim Sweeney nel suo fervore agonistico concorrenziale, sempre al grido di "88% dei ricavi agli sviluppatori". Le esclusive sono poi continuate e l'astio dei giocatori pure, immancabile ad ogni annuncio di titoli disponibile solamente - almeno per un periodo di tempo - sullo Store di Epic. Eppure, quest'ultimo cominciava a far breccia nel cuore di molti giocatori, nonostante le continue accuse di pratiche scorrette e addirittura di presunto spionaggio di dati a favore della Cina a causa della presenza di Tencent tra i finanziatori dell'opera.





Le vendite dei giochi in esclusiva, come Metro Exodus, Borderlands 3 e Control, fra gli altri, non hanno forse dimostrato un ritorno convincente rispetto alle cifre messe in campo da Epic Games per alcuni di questi accordi, ma il vero investimento, l'arma che ha consentito di guadagnare spazio e visibilità, sono stati i giochi gratis. Questo è un aspetto che non può non essere accolto con grande favore dai giocatori, a prescindere da qualsiasi posizione ideologica sulla scelta degli store da utilizzare: la continuità con cui sono stati offerti giochi a ritmo settimanale e la sorprendente qualità media di questi hanno spinto un'enorme quantità di giocatori a prendere in considerazione Epic Games Store, a registrare un account e ad iniziare ad usarlo. E questo è il passo fondamentale: convincere gli utenti a spostarsi su uno Store, installare un client ed utilizzarlo, nonostante la quantità di proposte simili già consolidate da tempo, è probabilmente lo scoglio maggiore da affrontare per una nuova realtà sul mercato.



Vuol dire semplicemente prendere gli utenti con le buone: mentre la politica delle esclusive può risultare decisamente antipatica, anche se magari può funzionare per carpire nuovi utenti o grandi appassionati di determinati titoli, i giochi gratis fanno gola a tutti. Poi, quando ci si trova a dover avviare un client per giocare a qualche titolo gratuito, il grosso è fatto: si comincia ad entrare in sintonia con la nuova alternativa e infine l'acquisto di altri giochi non è più un tabù. Ed ecco che si spiegano in buona parte i 108 milioni di clienti su PC per una piattaforma praticamente nuova, con 251 milioni di dollari ricavati superando del 60% le previsioni iniziali. Con numeri di questo genere, possiamo aspettarci tranquillamente un prosieguo delle iniziative adottate finora da Epic Games Store, con una conferma delle esclusive, purtroppo per molti, ma anche con la continua offerta di giochi gratuiti, per la gioia di tutti. D'altra parte, nel frattempo Fortnite continua ad essere la gallina dalle uova d'oro, dunque i bilanci di Epic Games dovrebbero essere a posto per un po'.