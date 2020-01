Epic Games Store: giochi gratis per tutto il 2020, 680 milioni di dollari di ricavi dall'apertura

Epic Games Store continuerà a dare giochi gratis per tutto il 2020, anche in virtù del successo avuto dall'apertura e per tutto il 2019, dove ha accumulato ricavi per 680 milioni di dollari, pagati dai suoi 108 milioni di clienti PC.



Dei ricavi, 251 milioni di dollari sono stati fatti da giochi di terze parti, facendo segnare un +60% rispetto alle previsioni iniziali. Il resto è stato fatto da Fortnite, che rimane una piccola miniera d'oro, nonostante il calo fisiologico rispetto all'anno passato.



In totale, dal lancio l'Epic Games Store ha regalato 73 giochi, che complessivamente sono stati scaricati 200 milioni di volte. Attrarre il pubblico con i giochi gratuiti è quindi servito a trasformare molti in clienti paganti.



I titoli più popolari di terze parti tra quelli in vendita nel negozio sono: World War Z, Satisfactory, Dauntless, Untitled Goose Game, Outer Worlds, Borderlands 3, Metro Exodus, The Division 2 e Control, tutti esclusivi. L'elenco è basato sui ricavi dei singoli giochi, non sui download.