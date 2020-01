David Cage: Quantic Dream ha molte sorprese da annunciare nel 2020

David Cage, il fondatore e capo di Quantic Dream, ha annunciato su Twitter che lo studio ha in serbo molte sorprese per il 2020. La dichiarazione è stata fatta in un tardivo post di auguri di buon anno, in cui Cage ha anche parlato di un 2019 eccezionale per Quantic Dream. Evidentemente i lanci di Heavy Rain, Beyond: Due Anime e Detroit: Become Human su PC, in esclusiva sull'Epic Games Store, sono andati bene.



Quali saranno queste sorprese? Difficile dirlo. Nel 2019 Quantic Dream ha rotto la partnership con Sony ridiventando uno sviluppatore multipiattaforma. Inoltre ha ottenuto anche dei finanziamenti da un publisher cinese per un gioco non ancora annunciato. Se vogliamo c'è anche la cronaca, con la condanna per il caso dei fotomontaggi offensivi sul posto di lavoro. In effetti è stato un anno molto lungo per lo studio francese, che si spera torni a far parlare di sé per i suoi giochi più che per tutto il resto.



Comunque sia, se dovessimo arrischiarci in qualche previsione, tra gli annunci potrebbero esserci i port dei tre succitati giochi per Xbox One / Xbox Series X.

Ok, I'm late... but I wanted to say

HAPPY NEW YEAR!

I wish you the best for 2020.

2019 has been an amazing year for the studio.

2020 should be even more exciting! We have a lot of surprises to come for our fans, so stay tuned!

And in 2020 more than ever: be deviant! pic.twitter.com/M7OS4SvvJq — David Cage (@David__Cage) January 14, 2020