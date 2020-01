PS4, ripercorri il tuo 2019: le vostre statistiche in un'infografica

PS4 lancia l'iniziativa ripercorri il tuo 2019, con una serie di statistiche complete raccolte in una gradevole infografica per ogni singolo utente della piattaforma Sony.



Basta visitare il sito ufficiale ed effettuare l'accesso per ottenere in pochi secondi una lista dei giochi più utilizzati, dei Trofei sbloccati e un profilo personalizzato in base alle nostre preferenze di videogiocatori su PS4.



Per rendere tutto ancora più speciale, offriamo a tutti fan PlayStation idonei un tema dinamico e sette avatar gratuiti per festeggiare i traguardi di gioco raggiunti nel 2019 e riflettere la propria personalità di gamer:

Guerriero leggendario - per il gamer che si non tira indietro nei giochi di combattimento

Esploratore provetto - per il gamer che si è distinto in un platformer

Stratega esperto - per il gamer che ama risolvere rompicapi in un buon titolo di strategia

Campione di velocità - per il gamer che in pista fa mangiare la polvere agli altri piloti in un titolo di corse/di guida ad alta velocità

Fenomeno dello sport - per il gamer con spirito competitivo e passione per i giochi di sport

Tiratore scelto - per il gamer che ha centrato il bersaglio in uno sparatutto