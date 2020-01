Cyberpunk 2077, la mappa: nuove zone rivelate dall'artbook della Deluxe Edition

Cyberpunk 2077 vanterà una mappa di grandi dimensioni, che è stata in parte rivelata dall'artbook incluso nella Deluxe Edition del titolo sviluppato da CD Projekt RED.



Una nuova foto del libro mostra nuove zone dello scenario che avremo modo di esplorare durante la campagna di Cyberpunk 2077, zone che si innestano a ovest rispetto alla mappa rivelata in precedenza.



Resta tuttavia ancora coperta la parte nord dell'ambientazione, che potrebbe riservare ulteriori sorprese oppure aggiungere ben poco a quanto visto finora. Come staranno davvero le cose? Ormai non bisognerà aspettare troppo per scoprirlo.



Cyberpunk 2077 sarà disponibile a partire dal 16 aprile nelle versioni PC, PlayStation 4 e Xbox One.