Epic Games Store ha lanciato i Saldi Estivi con tantissime offerte, tra cui Alan Wake 2 al prezzo minimo storico

Per l'occasione sono state anche potenziate le ricompense di Epic : con ogni acquisto di giochi, DLC e valuta virtuale fatta sullo store durante il periodo dei saldi recupererete il 20% di quanto speso sotto forma di credito per l'acquisto di altri prodotti.

Anche per l' Epic Games Store è tempo di Saldi Estivi e come da tradizione c'è davvero l'imbarazzo della scelta, con sconti su tantissimi giochi per tutti i gusti e tasche. Vediamo alcune delle promozioni più interessanti.

Le offerte in evidenza

Una delle offerte più ghiotte disponibili al momento è quella su Alan Wake 2. L'avventura di Remedy viene proposta a 19,99 euro, con uno sconto del 60%, il prezzo più basso mai registrato per la versione PC. Rimaendo in tema di esclusive dell'Epic Games Store, anche Blades of Fire è in offerta, in questo caso con uno sconto del 20% che abbassa il prezzo a 47,99 euro.

Proseguendo troviamo EA Sports FC 25 a 13,99 euro con uno sconto di ben l''80% di sconto. Immancabili anche GTA 5 Enhanced e Red Dead Redemption 2, entrambi proposti a 14,99 euro. Segnaliamo anche Assassin's Creed Shadows a 52,49 euro con il 25% di sconto, The Last of Us Parte 1 a 29,99 euro (-50%), Cyberpunk 2077 a 23,99 euro (-60%), Hogwarts Legacy a 14,99 euro (-75%) e Clair Obscur: Expedition 33 a 44,99 euro (-10%).

Uno scatto da Blades of Fire

I Saldi Estivi dell'Epic Games Store saranno disponibili fino alle 17:00 italiane del 31 luglio. Trovate il catalogo completo di tutte le offerte a questo indirizzo.