Twitch: test per le live in verticale, quanto incide la competizione con TikTok e YouTube Shorts

Secondo quanto rilevato da AppSensa in una recente versione dell'app Twitch, sono stati individuati riferimenti diretti ai test dei video verticali , insieme a nuove funzionalità associate. Al momento, l'esperimento coinvolge solo un ristretto gruppo di streamer, i cui nomi non sono ancora stati identificati .

Gli utenti che interagiranno per la prima volta con questa funzione vedranno comparire messaggi di onboarding che spiegano la novità e ricordano che si tratta ancora di una fase sperimentale, con la libertà di tornare alla visualizzazione tradizionale in qualsiasi momento. AppSensa ha inoltre scoperto che l'app sta gestendo correttamente le autorizzazioni per l'uso della fotocamera e del microfono, segnalando che le live verticali saranno accessibili da dispositivi mobili .

La strategia di Twitch

Da Twitch trapela che i test sono partiti con un numero limitato di canali e verranno gradualmente estesi nel corso dell'anno. L'azienda sta anche sperimentando lo streaming in doppio formato e la qualità dei video in 2K con alcuni creator selezionati. L'introduzione del formato verticale rappresenta un'evoluzione strategica per Twitch, che punta così a competere più direttamente con piattaforme emergenti come TikTok, Instagram con i suoi Reels e YouTube Shorts, dominate dal consumo mobile e dai contenuti brevi in verticale.

Twitch

Questo passaggio renderebbe Twitch più competitiva anche in questo tipo di mercato. Per quanto l'utenza e il prodotto offerto dalle piattaforme sia diverso, tutte, negli ultimi mesi, stanno cercando di rubacchiare qualche elemento dall'altra provando, così, a ritagliarsi una posizione di prim'ordine.