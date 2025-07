Destiny 2: I Confini del Destino non decolla su Steam: ha un terzo dei giocatori delle precedenti espansioni

Metà delle recensioni su Steam sono negative

Insomma, I Confini del Destino sembra non aver convinto la community a tornare in massa sui server. Una notizia tutt'altro che positiva per Bungie, considerando che l'espansione segna un nuovo inizio per l'MMO dopo la conclusione della lunga Saga della Luce e dell'Oscurità.

Anche le recensioni degli utenti non aiutano: solo il 52% delle valutazioni sono positive. Nonostante non vengano segnalati bug o problemi tecnici rilevanti, la delusione è diffusa: c'è chi definisce la campagna poco incisiva, chi lamenta la presenza di contenuti riciclati e chi critica il nuovo sistema di farming, giudicato tedioso e poco divertente.