TSMC continua a dominare il mercato dei semiconduttori: secondo trimestre da record

Come vi abbiamo già anticipato, a contribuire è la massiccia richiesta di chip per l'intelligenza artificiale . In particolare, le tecnologie a 3 e 5 nm hanno rappresentato il 60% dei ricavi da wafer, mentre i 3 nm fanno parte del 24%. Il margine lordo si attesta al 58,6%, mentre quello netto è del 42,7%.

TSMC accelera i lavori in Arizona per i chip Apple

Nel frattempo, come vi abbiamo già spiegato nel nostro articolo dedicato, TSMC ha annunciato un'accelerazione significativa nella costruzione del secondo e terzo impianto in Arizona. Ciò significa avere a disposizione una massiccia quantità di chip "Made in USA" per Apple, cliente di punta. L'obiettivo è ridurre il ritardo generazionale da 4-5 anni a circa 3.