Rainbow Six Siege: l'evento Road to Six Invitational porta una nuova mappa e il primo Battle Pass

Rainbow Six Siege si aggiorna in occasione della prossima competizione ufficiale Six Invitational con il ritorno dell'evento di gioco Road to Six Invitational, che porta con sé una nuova mappa e il primo Pass Battaglia.



La nuova mappa è rappresentata dallo Stadio, che viene dunque inserito nella rotazione delle ambientazioni di Rainbow Six Siege con l'avvio dell'evento Road to Six Invitational, iniziato oggi 15 gennaio e previsto fino al 16 febbraio, data in cui terminerà il Six Invitational.



Con l'evento debutta anche il primo Pass Battaglia completo per Rainbow Six Siege, che contribuirà ad arricchire il montepremi del Six Invitational.



Durante l'evento, gli operatori dovranno cercare di dimostrare chi è il miglior specialista di Six su una nuova mappa appositamente realizzata per la competizione, lo Stadio. Nella mappa, intere pareti di vetro antiproiettile daranno vita a nuove situazioni di gioco, in cui sarà possibile vedere i propri avversari senza però poter interagire. Le partite saranno in modalità Bomba con l'opzione Scegli e banna, round di 3 minuti e rotazione ogni 3 round. Tutti i giocatori avranno a disposizione ogni operatore nella playlist e sei saranno dotati automaticamente dell'equipaggiamento del Road to Six Invitational: Blitz, Caveira, Hibana, Mozzie, Sledge e Thermite.



Per l'intera durata dell'evento, il Pass Battaglia del Road to S.I. 2020 sarà disponibile in una versione gratuita e una versione premium. Con 35 tier in entrambe le versioni, propone un totale di 48 ricompense per i giocatori, tra cui gli oggetti di personalizzazione esclusivi per la modalità Road to S.I. Il pass premium è disponibile per 1.200 Crediti R6, mentre il Bundle premium, che sblocca il pass premium e i primi 12 tier, può essere acquistato per 2.400 Crediti R6, con ciascun tier sbloccabile giocando oppure usando 180 Crediti R6.



Inoltre, il 30% dei guadagni del Pass Battaglia andranno ad arricchire il montepremi del Six Invitational, fino a un massimo di 3.000.000 di dollari, con eventuali eccedenze che saranno invece ridistribuite in altri programmi eSport ufficiali di Rainbow Six.