Project xCloud: A Plague Tale: Innocence, Cities: Skyline sono tra i giochi aggiunti al servizio

Project xCloud ha aggiunto A Plague Tale: Innocence, Cities: Skyline, Age of Wonders: Planetfall, Journey to the Savage Planet e MudRunner al suo catalogo.



Project xCloud, il servizio di gaming in streaming di Xbox, ha aggiunto 5 giochi di assoluto spessore al suo catalogo. Questo vuol dire che tutti coloro che sono iscritti alla preview possono giocare gratuitamente a questi titoli anche senza possederli.



A Plague Tale: Innocence racconta la lugubre storia di due fratelli e della loro lotta per la sopravvivenza nel periodo più buio della storia. Ti farà intraprendere un viaggio emotivo nella Francia del XIV sec., combinando avventura, azione e stealth con una storia coinvolgente.



Cities: Skylines è il nuovo capitolo della serie Cities in Motion, sviluppato da Colossal Order. Si tratta del più "puro" erede dei classici Sim City, ovvero un manageriale che vi mette a capo di una città da progettare e gestire sin nei minimi dettagli.



Age of Wonders: Planetfall è il nuovo gioco di strategia di Triumph Studios, creatori delle acclamate serie Age of Wonders e Overlord, che porta nello spazio tutti gli appassionanti combattimenti tattici a turni e la creazione di imperi 4X dei suoi predecessori, in una nuova ambientazione fantascientifica.



Journey to the Savage Planet è il primo titolo del team Typhoon, un particolare action adventure caratterizzato da un'ambientazione fantascientifica.



Spintires: MudRunner è la versione definitiva del gioco indipendente bestseller Spintires. Come Spintires in precedenza, Spintires: MudRunner mette i giocatori alla guida di incredibili veicoli fuoristrada attraverso paesaggi estremi con solo una mappa e una bussola a fare da guida!



Nel frattempo sono iniziate le grandi manovre dei servizi di streaming: mentre su GeForce Now sarà possibile giocare a Cyberpunk 2077 sin dal lancio, Google Stadia arriverà su Samsung Galaxy, Razer Phone e Asus Rog Phone a febbraio 2020.