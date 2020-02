Black Widow, nuovo spot per il Super Bowl

Marvel e Disney hanno rilasciato un nuovo spot televisivo di Black Widow in occasione del Super Bowl. Non si tratta ovviamente di un caso, visto il seguito che questo evento ha sul suolo USA. Il filmato, che dura trenta secondi, mostra di nuovo in azione la super eroina interpretata da Scarlett Johansson e ribadisce l'arrivo nei cinema per il 29 aprile 2020.



Come saprete, Black Widow è ambientato subito dopo gli eventi narrati in Captain America: Civil War e sarà il film d'esordio della quarta fase del Marvel Cinematic Universe. Tra gli altri attori che fanno parte del cast, spiccano David Harbour nei panni del Guardiano Rosso e Florence Pugh in quelli della nuova Vedova Nera, Yelena Belova.



L'antagonista di turno sarà il malvagio Taskmaster, mentre ci sarà un cammeo di Robert Downey Jr. nei panni di Tony Stark / Iron Man. Pare che questa sarà la sua ultima apparizione nel MCU, anche se niente può essere dato per scontato vista la struttura da telenovelas dei film Marvel.