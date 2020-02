Steam, più di 18,8 milioni di utenti collegati contemporaneamente, è record

Nella giornata di ieri, Steam ha raggiunto un nuovo record di utenti collegati contemporaneamente: 18.801.944, almeno stando a quanto rilevato da SteamDB. Il dato è particolarmente interessante non solo per la grandezza del numero in questione, ma anche perché rispetto al picco precedente di 18,5 milioni di utenti, gli utenti in gioco erano 1,2 milioni in meno. Del resto Steam è ormai una piattaforma per l'intrattenimento a 360°, che oltre ai giochi consente di acquistare colonne sonore e di guardare video in streaming.



Nel 2018 Steam ha avuto una media di 90 milioni di utenti attivi al mese e di 47 milioni di utenti attivi giornalmente. Nel 2019 ha replicato grazie al lancio di titoli importanti quali Total War: Three Kingdoms, Sekiro: Shadows Die Twice e Destiny 2. Vedremo se il 2020 sarà altrettanto florido per la piattaforma di Valve.



Giusto ieri segnalavamo il raggiungimento dei 18,5 milioni di utenti contemporanei su Steam, ma ora il record si è assestato e abbiamo deciso di riparlarne per svelare la cifra completa.

.@Steam has broken its record for most concurrently online users that was held for two years. Previous record was 18,537,490 users. It's still increasing!



But there's about 1 million less players actually in-game (≈5.8mil vs ≈7mil two years ago).https://t.co/D6WDHbz0B4 — Steam Database (@SteamDB) February 2, 2020