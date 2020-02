Thronebreaker: The Witcher Tales, la recensione

CD Projekt Red ha uno stile tutto suo di elevare il concetto di spin-off. La recensione per Nintendo Switch di Thronebreaker: The Witcher Tales è un altro passo in avanti, per l'utenza e il mercato, di quell'ottica di espansione polacca in territori kyotensi iniziata con The Witcher 3 . Un grande balzo in avanti se si prende in esame quanto il team di Varsavia stia tingendo di portabilità il franchise, spingendolo verso un'utenza che magari nemmeno sapeva di potersene innamorare. Ecco, da questa prospettiva forse è più semplice e giusto dire che Thronebreaker è il prequel ideale, da giocare prima del terzo episodio: aspetto, gameplay, corpo e impatto sono su un piano molto differente e più adatto ai neofiti, perfetto quindi per chi è digiuno di Witcher e desidera entrare con delicatezza in un universo che sì, sa che è enorme, ma solo per sentito dire. Chi legge potrebbe non conoscere l'ambientazione, oppure potrebbe aver spolpato The Witcher 3 e il suo Gwent, o magari ha Switch e ama i giochi di carte. Gli elementi di Thronebreaker sono sapientemente mescolati per prendere per mano chiunque, anche il più lontano per gusti, grazie a una componente artistica e narrativa sopraffina, esperta e intelligente, elementi esaltati ulteriormente su Switch.

A spasso con Meve

Senza spendere troppo tempo a parlare di storia e personaggi, The Witcher Tales ha come protagonista la regina Meve, personaggio estremamente carismatico e profondo, ideale come testimonial di questa opera di allargamento della fanbase e perfetta per raccontare la sua storia poco più di un mese dopo l'uscita della serie televisiva su Netflix. Come da copione, la narrativa di CD Projekt Red è asciutta ma affascinante, capace - grazie a un ottimo doppiaggio e localizzazione dei testi in italiano - di trasmettere appieno l'anima da graphic novel. Si viene quindi catturati sin da subito dagli eventi e trasportati attraverso un susseguirsi di situazioni fittizie ma realistiche, con altrettanto reali evoluzioni e conseguenze, spesso lasciate da decidere al giocatore. Tra i crocevia si sviluppa una mappa disegnata con grande cura, al cui interno personaggi non giocanti attendono di dirci qualcosa e risorse prontamente mostrate da un cursore sono lì per essere raccolte.

Il sistema alla base è semplice: quest segnate da punti di interesse e scelte fatte durante l'esplorazione accrescono o diminuiscono le risorse (oro, legno e reclute), rendendoci l'avanzamento più o meno veloce ma al contempo definendo chi è Meve, con tutto un corredo di personaggi che si uniscono e vanno via. La caratteristica madre di Thronebreaker è che tutto questo è sotto forma di carte: battaglie, personaggi, oggetti hanno una loro dimensione animata dentro la carta, regalando al giocatore un senso di cura e dettaglio veramente fuori dal comune. Viaggiare per le terre diventa subito occasione di scoperta, raccontata da comprimari e soldati che si muovono ognuno nel proprio rettangolo di carta e che in pochi fotogrammi trasmettono chi sono e cosa rappresentano. È una tecnica estremamente riuscita che permette, anche durante le battaglie, di dare un perso e una dimensione alle carte, non più solo opzioni da schierare ma entità percepibili, dinamiche, coerenti. Ci vengono in mente alcuni tra i primi scontri, uno contro delle bestie e uno contro dei massi che rotolano: in entrambi i casi, la sensazione di movimento e di lotta delle due parti è cristallina, le carte sembrano solo una trasposizione bidimensionale di combattimenti palpabili.