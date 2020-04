PlayStation Now: Marvel's Spider-Man e altri in arrivo ad aprile 2020?

PlayStation Now potrebbe stare per accogliere Marvel's Spider-Man tra i giochi in arrivo ad aprile 2020 all'interno del catalogo scaricabile gratuitamente dagli abbonati al servizio Sony, oltre ad altri due titoli emersi da alcune segnalazioni in queste ore.

Restiamo ovviamente in attesa di comunicazioni ufficiali da parte di Sony, ma un banner pubblicitario che sembra piuttosto convincente è stato riportato da un utente su ResetEra, evidentemente comparso in anticipo prima degli annunci previsti e riportante tre nuovi giochi in arrivo per gli abbonati.

Si tratta di Marvel's Spider-Man, Just Cause 4 e Golf Club 2019, riportati senza indicazioni precise sulle date di uscita ma all'interno di una pubblicità che promuove l'acquisto di nuovi abbonamenti a 24,99 euro per tre mesi, per quanto riguarda il mercato francese.

Si tratta di introduzioni verosimili, considerando la presenza di un'esclusiva first party e altri due giochi che potrebbero benissimo entrare a far parte del catalogo, considerando peraltro che Just Cause 4 è stato a disposizione per diversi mesi all'interno di quello Xbox Game Pass.

Nelle scritte in piccolo poste in basso all'interno del banner è possibile vedere la data di "scadenza" di due dei giochi in questione: Marvel's Spider-Man sarà disponibile in PlayStation Now per tre mesi fino al 7 luglio 2020, Just Cause 4 fino al 6 ottobre 2020. Considerando le date in questione, i giochi dovrebbero essere messi a disposizione in questi giorni, in modo da allineare le scadenze.

Tra i giochi menzionati, il più interessante è ovviamente Marvel's Spider-Man, ma attendiamo di conoscere anche le altre nuove introduzioni previste per aprile 2020. Sulla situazione generale del servizio su abbonamento di Sony, potete leggere lo speciale PlayStation Now, anno dopo da parte di Tommaso Pugliese, oltre alla consueta rubrica sulle nuove introduzioni aggiornata a marzo 2020.