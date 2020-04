PS4: giochi pacchettizzati a partire da 9,99 euro negli Sconti di Primavera PlayStation

Con gli Sconti di Primavera PlayStation 4 anche Euronics, MediaWorld, GameStop e Amazon hanno deciso tagliare il prezzo a molti giochi pacchettizzati PS4: ecco tutte le offerte a partire da 9,99 euro.

A questo indirizzo sono raccolte tutte le promozioni di Euronics. Si parte da Super Stardust Ultra VR a 9,99 euro per arrivare a God of War e Until Dawn a 14,99 euro. Infine segnaliamo la possibiità di prenotare l'edizione speciale di The Last of Us 2 a 79,99 euro.

Da Mediaworld, tra i tanti giochi proposti, troviamo The Division 2 a 9,99 euro, The Last of Us e Horizon Zero Dawn: Complete Edition a 14,99 euro. Tra i giochi più recenti segnaliamo Doom Eternal a 66,99 euro, Nioh 2 a 69,99 euro e la prevendita di Final Fantasy VII remake a 67,49 euro. Qui trovate tutte le offerte.

GameStop ha in sconto God of War, Death Standing, Days Gone, Marvel's Spider-Man, Detroit Become Human, Medievil e Horizon Zero Dawn: Complete Edition.

Infine Amazon mette in saldo la versione pacchettizzata di Marvel's Spider-Man, Death Stranding, Days Gone + Steelbook e Medievil.

Avete trovato qualche offerta particolarmente interessante?