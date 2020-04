Valorant, su Twitch la closed beta è il gioco più visto con oltre un milione e mezzo di utenti

Valorant è disponibile ai giocatori solo da qualche ora, considerando che la closed beta è partita praticamente oggi, ma si tratta già del gioco più visto su Twitch, con oltre un milione e mezzo di utenti connessi come pubblico.

Lo sparatutto free-to-play di Riot Games è indubbiamente il nuovo grande evento tra i multiplayer online, come si conviene al nuovo progetto degli autori di League of Legends, d'altra parte. L'impatto su Twitch, di conseguenza, è stato enorme anche se siamo solo alla beta a numero chiuso, con la grande curiosità del pubblico che si è riflessa subito in un totale di oltre 1,5 milioni di utenti connessi per vedere che il gioco in azione.

Abbiamo già riportato qualche giorno fa come partecipare ai test della closed beta di Valorant, mentre ulteriori informazioni possiamo ottenerle dallo speciale in cui abbiamo riportato tutto sullo sviluppo dello sparatutto di Riot Games.

Valorant è uno sparatutto competitivo multiplayer online con elementi tattici ma anche caratteristiche che lo avvicinano agli "Hero scooter", di fatto presentandosi come una particolare via di mezzo tra Overwatch e Counter-Strike, dotato però di uno stile particolare sia per quanto riguarda il gameplay che la grafica.

Al momento non c'è ancora una data di uscita precisa per la versione definitiva di Valorant su PC, ma questa è comunque attesa nel corso del 2020. Per quanto riguarda l'eventuale arrivo su PS4 e Xbox One, non c'è ancora alcuna dichiarazione da parte di Riot Games, che sostiene di volersi concentrare al momento solo su PC.