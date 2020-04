Cyberpunk 2077: il concorso Cyber-up Your PC invita a creare un case ispirato al gioco

Il concorso Cyber-up Your PC invita a creare un case ispirato a Cyberpunk 2077 per vincere premi quali PC Alienware e schede grafiche NVIDIA.

CD Projekt RED, lo studio di The Witcher 3: Wild Hunt, ha annunciato l'inizio di un concorso dal tema "Cyber-up Your PC", invitando gli appassionati di tutto il mondo a disegnare il proprio case per PC ispirato a Cyberpunk 2077, l'atteso gioco di ruolo in arrivo su console e PC il 17 settembre 2020.

Le creazioni possono essere inviate fino al 17 maggio 2020 alle ore 15:00. Tutte le opere saranno giudicate in base alla fattibilità, creatività e fedeltà agli stili di Cyberpunk 2077. Prima di inviare online la propria domanda, chiunque desideri partecipare al contest è invitato ad assicurarsi che le proprie opere vadano incontro ai criteri presenti sul sito ufficiale di "Cyber-up Your PC". Controllate qui tutti i requisiti.

Una giuria di esperti selezionerà le migliori 5 opere (tra tutte le creazioni valide), che saranno annunciate il 29 maggio 2020. Le 5 creazioni saranno costruite da professionisti di tutto il mondo e il vincitore sarà selezionato durante la finale del concorso, che si terrà il 17 e 18 luglio 2020.

I premi includono accessori gaming di alto livello per PC sponsorizzati da Alienware, NVIDIA e SteelSeries, mentre il vincitore assoluto sarà ricompensato con un premio speciale durante la finale dal vivo.

Cyberpunk 2077 sarà disponibile dal 17 settembre 2020 per PC, Xbox One e PlayStation 4, mentre la versione per Google Stadia arriverà nel corso dell'anno.