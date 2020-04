Xbox One: sconti interessanti anche per console, hardware e accessori nei saldi di primavera

Xbox One è attualmente protagonista di diverse offerte ufficiali interessanti da parte di Microsoft, raccolte nell'iniziativa dei saldi di primavera, che comprendono anche sconti da tenere d'occhio per quanto riguarda console e hardware, come bundle e periferiche varie.

Abbiamo visto già come ci siano attualmente sconti su tanti giochi con i saldi di primavera su Xbox Store, ma non avevamo posto attenzione alla sezione hardware del Microsoft Store, dal quale è possibile acquistare diversi bundle e modelli di Xbox One a prezzo ridotto in questo periodo.

Come potete vedere a questo indirizzo sul sito ufficiale Microsoft, ci sono sconti consistenti in particolare per quanto riguarda Xbox One X: tra questi troviamo il bundle con Xbox One X da 1TB insieme a Gears 5 a 299 euro, ovvero circa 200 euro in meno rispetto al prezzo originale.

Sulla stessa linea anche il modello Xbox One X da 1TB e chassis in edizione speciale Hyperspace sempre a 299 euro, con colorazione esclusiva. Molto meno consistenti, in confronto, gli sconti su Xbox One S, che tolgono in generale 50 euro dai vari pacchetti portandone il prezzo a 249 euro per la console liscia, per quella con due controller e i bundle con Gears 5, Star Wars Jedi: Fallen Order, Bundle Forza Horizon 4 LEGO e Fortnite.

Vari sconti anche per accessori vari e in particolare per i controller, che sono proposti generalmente con una riduzione di circa 10 euro rispetto al prezzo standard ufficiale delle periferiche in questione, nei vari modelli disponibili.