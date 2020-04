Valorant su PS4 e Xbox One? Riot Games risponde ai giocatori

Valorant arriverà mai su PS4 e Xbox One o su console di nuova generazione? A rispondere alla richiesta fatta da molti possessori di console, che vorrebbero poter giocare allo sparatutto online di Riot Games, dei quali si è fatto portavoce lo streamer Twitch Tim 'TimTheTatMan' Betar, è stato il lead designer Trevor Romleski.

La domanda è stata fatta durante una trasmissione in streaming dedicata a Valorant, in cui si è visto anche del gameplay inedito. TimTheTatMan: "So che lo chiedono in molti, ma non so come rispondere. State lavorando a un port per console o volete lasciarlo esclusivo per PC?"

Romleski ha risposto in modo diplomatico, lasciando comunque aperte le porte a tutte le possibilità: "Attualmente siamo concentrati su PC. Siamo aperti a esplorare nuove opportunità per le altre piattaforme, ma per ora il nostro focus è il PC."

La risposta può essere interpretata in diversi modi. L'unica certezza è che Valorant uscirà su PC. In caso arrivi anche su console, viste le tempistiche, potrebbe sbarcare direttamente su PS5 e Xbox Series X, invece di passare dalle console dell'attuale generazione, che andranno morendo con il lancio del nuovo hardware.