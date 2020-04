Animal Crossing: il gioco simbolo di una quarantena in famiglia

In questi mesi stanno uscendo un gran numero di videogiochi, tutti molto belli, di qualità. Tra questi ci sono anche numerosi seguiti, e non seguiti qualunque. Per esempio, come resistere all'atteso remake di Final Fantasy VII, o al nuovo ferocissimo Doom Eternal? Ma che vi piaccia o meno, del resto il suo gameplay è piuttosto atipico, è Animal Crossing a spiccare tra questa moltitudine e proprio grazie alle sue originali meccaniche.

Imprigionati lungo giornate sempre uguali, non c'è infatti niente di meglio di un'esperienza che aiuti a scandirle meglio, esattamente come fa lui. Imprigionati lungo giornate senza feste, non c'è niente di meglio che un piccolo giardino zen nel quale le sorprese sono rilasciate con cadenza controllata. I più cinici diranno che schivare la Pasqua, quella vera, è uno dei pochi colpi di fortuna di questa spiacevole situazione, e la cosa di cui ora abbiamo meno bisogno è una versione videoludica (e fermamente laica) della stessa festa, come quella che dal primo aprile hanno incominciato a festeggiare anche le dolci creature di Animal Crossing. Provate però a immedesimarvi, anche solo per un istante, in un bambino, o ancora meglio nei suoi genitori.