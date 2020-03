Valorant, la closed beta ha una data: ecco come partecipare ai test

La closed beta di Valorant ha finalmente una data: sarà possibile provare in anteprima lo sparatutto free-to-play di Riot Games a partire dal 7 aprile.

La Closed Beta di Valorant sarà disponibile per i giocatori in Europa, Canada, Russia, Turchia e negli Stati Uniti, con la possibilità di un'estensione futura a più regioni, in attesa di ulteriori sviluppi sull'attuale pandemia di COVID-19.

"Il nostro obiettivo era di portare la Closed Beta di VALORANT al maggior numero di giocatori in tutto il mondo il più velocemente possibile, ma la pandemia di COVID-19 ha interferito con questi piani, compromettendo un lancio globale più ampio. Per ora, dobbiamo concentrarci sulle regioni dove ci sentiamo più pronti, puntando a includerne di più nei prossimi mesi", dichiara Anna Donlon, Executive Producer di VALORANT.

"Vogliamo coinvolgere i giocatori di tutto il mondo il prima possibile, perciò per il momento estenderemo la Beta al maggior numero di persone che ci consente di testare la nostra infrastruttura, ma non faremo provare VALORANT a tutti finché non saremo sicuri di poter gestire il tutto in questo nuovo e incerto panorama."

Riot Games sta collaborando con Twitch, la più grande community e il servizio leader nel mondo per l'intrattenimento multiplayer, per dare ai fan l'accesso alla Closed Beta di VALORANT. Per avere l'opportunità di ottenerlo, i giocatori di Europa, Canada, Russia, Turchia e Stati Uniti devono seguire questi passaggi: