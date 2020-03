Animal Crossing: New Horizons, un utente ha capito come guadagnare denaro reale

Animal Crossing: New Horizons consente di guadagnare denaro reale, a quanto pare: un utente cinese ha trovato un modo per far fruttare la propria passione e il proprio talento all'interno del gioco.

Come? Creando un piccolo negozio sulla sua isola, dove gli altri giocatori di Animal Crossing: New Horizons possono recarsi per acquistare i suoi oggetti in-game personalizzati.

In Cina i sistemi di pagamento mobile sono molto diffusi, e questo utente non ha dovuto far altro che inserire i propri codici QR di WeChat Pay e AliPay nel gioco per poter consentire agli altri di scansionarli e inviargli i soldi.

Insomma, il giocatore in questione ha creato un vero e proprio sistema economico all'interno di Animal Crossing: New Horizons. Probabilmente gli sviluppatori non avevano previsto la cosa, ma va senz'altro riconosciuto lo spirito d'iniziativa di questo utente.

Mobile payments are extremely popular in China. Similar to ApplePay for example. You just scan the QR code of the other persons mobile wallet and you can send them money instantly.

Which is what they have done here.