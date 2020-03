Cyberpunk 2077, un nuovo wallpaper mostra un altro aspetto di Night City

Cyberpunk 2077 torna a mostrarsi, anche se si tratta solo di un'illustrazione di corredo come un wallpaper, che tuttavia funziona per dare un altro assaggio dello stile che caratterizza l'ambientazione del nuovo gioco di CD Projekt RED.

L'immagine, visibile qui sotto, si presenta quasi comica, pur con evidenti elementi drammatici, rappresentando uno scorcio di vita del futuro nella metropolitana di Night City: in prima linea c'è V, il protagonista del gioco, seduto su un sedile e armato di pistola. Accanto a lui il classico "salary man" che si riposa in metro ascoltando musica e forse anche dormendo.

La scena si presenta in assoluto contrasto con quanto accade dietro, al di fuori del treno, dove una pattuglia di forze dell'ordine super armate si sta preparando a fare irruzione nel vagone, tenendo lontana la massa di persone che si accalca intorno.

Il motivo del trambusto e dell'intervento della squadra speciale è probabilmente il cadavere riverso a terra in una pozza di sangue all'interno del vagone, visibile solo in parte in un angolo dell'immagine, cosa di cui V potrebbe non essere estraneo, vista la pistola in mano.

Nel frattempo, la data di uscita di Cyberpunk 2077 resta fissata per il 17 settembre 2020, dopo che CD Projekt RED ha fatto chiarezza sulla questione, vista l'incertezza generale del mercato per quest'anno. Di recente, Nvidia ha anche presentato una RTX 2080 Ti Limited Edition dedicata mostrata nel dettaglio.