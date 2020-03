Grimvalor, in uscita su Nintendo Switch l'action RPG metroidvania di Direlight

Grimvalor, l'eccellente action RPG in stile metroidvania sviluppato da Direlight, è in arrivo su Nintendo Switch: il gioco sarà disponibile a partire dal 7 aprile su eShop, al prezzo di 12,99 euro.

Pubblicato originariamente su iOS e Android, Grimvalor ci mette al comando di un guerriero incaricato di ritrovare un re perduto esplorando scenari insidiosi a metà fra questo mondo e un altro.

Fatti strada attraverso le orde delle tenebre e affronta i guardiani di re Valor mentre approfondisci questa Darkvania!

Un potere malizioso si muove nel regno dimenticato di Vallaris. Incaricato di scoprire il destino del suo re perduto, la tua ricerca prende rapidamente una svolta sinistra e sei gettato nell'abisso.

Circondato e in inferiorità numerica, devi afferrare la tua spada, rafforzare il tuo carattere e combattere in una terra che non ti accoglie. Fatta eccezione per il commerciante amichevole, che ti è grato per i tuoi affari.