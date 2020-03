Mount & Blade 2: Bannerlord, su Steam è il miglior lancio del 2020 come quantità di giocatori

Mount & Blade 2: Bannerlord arriva dopo oltre sette anni di attesa ed evidentemente la community non vedeva l'ora di giocarci, considerando che a poche ore dal lancio ha fatto segnare il record come miglior lancio del 2020 su Steam per quanto riguarda la quantità di giocatori connessi.

In base alle statistiche di Steam, Mount & Blade 2: Bannerlord ha fatto segnare un picco di utenti pari a 165.470 nelle ore scorse, cosa che lo posizione agilmente all'interno della top 10 dei giochi più giocati ma soprattutto sopra tutte le altre nuove uscite avvenute nel corso del 2020 su Steam.

Davanti ci sono infatti i soliti colossi del multiplayer come Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, PUBG e GTA V, ma si tratta di giochi che comunque sono già usciti da tempo e contano già su una base di utenti notevolmente ampia.

Inoltre, la stranezza è data anche dal fatto che Mount & Blade 2: Bannerlord non è propriamente una produzione di grande entità, ma ha comunque saputo attirare un'enorme quantità di giocatori. Da notare, peraltro, che il suo successo è cresciuto col tempo e con l'attesa di questo nuovo capitolo, a quanto pare: il precedente Mount & Blade: Warband, infatti, raggiunse un picco di giocatori pari a 33.054 alla sua uscita nel 2014, dunque i numeri di questo seguito sono decisamente diversi.

È da evidenziare anche il fatto che Mount & Blade 2: Bannerlord si trovi ancora in fase di Accesso Anticipato, disponibile in tale forma da venerdì scorso con un giorno di anticipo su quanto programmato originariamente. Risale alla Gamescom 2019 il video con l'uscita su Steam Early Access, in attesa di vederlo in edizione definitiva.

#Bannerlord becomes the 5th most played game on Steam within 6 hours of its release in Early Access, at 160.000 concurrent players and preceded only by such games as CS:GO, Dota 2, PUBG and GTA V. And this is all thanks to you, warriors! Harvesting season is here! pic.twitter.com/BCHEmq2cm6