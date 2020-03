Capcom, nuovo remake da M-Two ma non è Dino Crisis né Resident Evil Code: Veronica

Capcom ha affidato a M-Two la realizzazione di un nuovo remake, stando a quanto riportato su Twitter dal noto insider Nibel. Si tratterebbe per il team di un progetto simile a quello di Resident Evil 3, a cui lo studio guidato da Tatsuya Minami ha contribuito.

Alle voci si è però aggiunta quella di un altro insider, Dusk Golem, secondo cui il titolo in questione non sarà né Dino Crisis né Resident Evil Code: Veronica. Dunque a costa sta lavorando M-Two?

Stando alle teorie attualmente più accreditate, il remake sarà quello di Resident Evil 4, l'episodio della svolta per la serie survival horror, pubblicato originariamente nel 2005 in esclusiva su GameCube.

Ciò naturalmente apre a due importanti interrogativi: a occuparsi del remake di Resident Evil Code: Veronica sarà lo stesso team che ha realizzato l'eccellente Resident Evil 2 o un altro studio ancora?

Ma soprattutto, alla luce dei risultati deludenti di Resident Evil 3, cambierà qualcosa per M-Two e per questo nuovo progetto?

Not a Dino Crisis game (or Code Veronica) according to Dusk Golemhttps://t.co/Bdy5GPXHVX