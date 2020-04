Marvel's Spider-Man 2 su PS5, dettagli su storia e gameplay trapelano da un presunto leak

Marvel's Spider-Man 2 sarebbe in fase di piena produzione presso Insomniac e da un recente incontro avvenuto online attraverso Zoom sarebbero emersi numerosi dettagli sul nuovo gioco PlayStation, probabilmente per PS5, per quanto riguarda storia e gameplay del nuovo capitolo.

Tenete conto che si tratta solo di voci di corridoio, provenienti da un classico presunto "leak" riportato su Reddit, di quelli che emergono periodicamente sulla piattaforma e che nella maggior parte dei casi sono dei falsi clamorosi, ma vista l'impossibilità di verificare la fonte c'è sempre una vaga possibilità che le informazioni siano vere.

Considerate anche che si potrebbe trattare di potenziali spoiler , dunque se non volete anticipazioni evitate di leggere.

Il meeting di Insomniac è avvenuto attraverso Zoom, vista l'attuale impossibilità degli sviluppatori di vedersi di persona a causa delle restrizioni imposte dalla quarantena derivata dall'emergenza coronavirus.

A quanto pare, Marvel's Spider-Man 2 inizia in una New York innevata, con una panoramica sulla città fino all'appartamento di Peter Parker, dove il protagonista si trova in videochat con Mary Jane, a quanto pare inviata in Samkyria. Qui la guerra sta attraversando una tregua, dunque la ragazza sta per tornare a New York. Peter lavora ancora al Daily Bugle come fotografo, ma il protagonista fa sapere a MJ che Jonah Jameson è tornato nel suo ruolo alla guida del giornale e ha intenzione di modificare un bel po' di cose, facendolo tornare alle origini. E questo è quanto è emerso nella riunione in questione sulla storia.

A quanto pare, la presenza della neve ha dei riflessi anche nel gameplay, influendo sui movimenti ed essendo caratterizzata da una fisica propria. Le condizioni meteorologiche prevedono pioggia, leggera neve e nevicata intensa, ma ne sono previste almeno sette diverse nel gioco finale. A quanto pare, il ciclo giorno/notte e le condizioni meteorologiche saranno più dinamiche e presenti nel gioco, rappresentate anche nelle scene d'intermezzo in maniera corrispondente, motivo per il quale Insomniac ha cercato di non rendere gli script necessariamente collegati a condizioni di tempo specifiche, potendo così comprendere qualsiasi situazione.

Ci saranno molte missioni secondarie dinamiche che andranno dal recupero di palloni aerei, al salvataggio al volo di operai che cadono da impalcature al portare persone fuori da incendi, tutto nell'ottica di rappresentare al meglio "l'amichevole spider-man di quartiere".

Missioni secondarie più importanti avranno anche ospiti speciali, come la presenza di Mysterio in alcune parti del gioco, mostrato in alcune immagini che svelano anche alcune possibili ambientazioni per i combattimenti come un teatro, una torre dell'orologio e anche la Statua della Libertà, che a quanto pare sarà visitabile. Le missioni secondarie saranno presenti in quantità maggiore nel corso della storia, rispetto al primo capitolo e alcune di queste vedranno la presenza di nemici storici di Spider-Man.

Dall'incontro è emersa anche la presenza del costume nero di Spider-Man: il Black Suit introduce la caratteristica del simbionte e può essere attivato in ogni momento del gioco, traendo ispirazione da Web of Shadows e inserendo dunque ulteriori meccaniche di gioco possibili in ogni momento. A quanto pare, è prevista una versione Black Suit per ogni singolo costume di Spider-Man.

Il costume nero modifica anche le possibilità di combattimento e di spostamento del protagonista, rendendo il tutto più veloce e aggressivo, oltre a rendere più fluido il movimento, a quanto pare. Lo skill tree del personaggio è stato inoltre ampliato nel nuovo capitolo, inserendone due diversi.

Durante l'incontro è stata mostra anche una scena d'intermezzo con Peter che si lancia da un palazzo sotto l'influenza del simbionte, che si forma intorno al personaggio. Nella scena compaiono anche Miles con il costume classico e Norman Osborn, il quale sembra voler utilizzare in qualche modo il DNA di Peter.

Nel corso del meeting sono stati mostrati materiali anche per i DLC previsti per il gioco, che dovrebbero concatenarsi come visto con le espansioni dell'originale e comprendere, tra gli altri, anche Morbius, Carnage e Wraith.

Il periodo di uscita previsto per Marvel's Spider-Man 2 resta l'holiday 2021, ovvero l'autunno/inverno del prossimo anno, dunque il gioco sarà probabilmente per PS5. In precedenza si era parlato del gioco con altre voci di corridoio, come quelle relative a uscita e personaggi, fra cui Venom e il fatto che insieme a Horizon Zero Dawn 2 sarebbero tutti in uscita nel 2021.