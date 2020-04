Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 18/4/2020

Le offerte Amazon di questo weekend restano quasi immutate rispetto ai giorni scorsi, ma continuano a proporre una serie di sconti piuttosto interessanti tra cuffie wireless Sony, Smart TV di ottima qualità, diversi smartphone che si fanno notare per il rapporto qualità/prezzo e altoparlanti Bluetooth.

Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce anche la fruizione di Music Unlimited (al momento gratis per tre mesi), Kindle Unlimited e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon che elargisce 5 euro di sconto per la prima visione di un contenuto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea.