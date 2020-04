NieR Replicant, Square Enix ha in programma un altro evento in streaming per la prossima settimana

NieR Replicant tornerà da protagonista di un nuovo evento in streaming da parte di Square Enix previsto per la prossima settimana, insieme agli altri capitoli della serie, con un programma in questo caso meno ricco di sorprese ma comunque interessante per i fan del brand.

La trasmissione si terrà il 22 aprile alle ore 13:00 dalle nostre parti, sul solito canale Nico Nico, proseguendo dunque le celebrazioni per il decimo anniversario che nei giorni scorsi hanno portato alla presentazione di NieR Replicant ver. 1.22474487139, ovvero la riedizione del primo capitolo uscito nella scorsa generazione, di NieR Re[in]carnation per le piattaforme mobile e dei risultati ottenuti sul mercato da NieR: Automata.

In questo caso, invece, non ci aspettiamo sorprese di questo calibro, ma è comunque interessante notare lo spazio dato da Square Enix alla serie NieR, che dimostra come la strana creatura di Yoko Taro abbia comunque un ruolo importante nei programmi del publisher anche nel prossimo futuro.

Tra gli argomenti che verranno illustrati nel corso della prossima trasmissione c'è una discussione sulla timeline di NieR, vari messaggi di ringraziamento, un approfondimento sulla storia della creazione delle armi, una retrospettiva sui trailer della serie NieR e vari altri dettagli.

Considerando anche l'ermetismo tipico della serie, che rende a tratti difficile capire appieno il multiverso che caratterizza NieR e Drakengard, gli approfondimenti da parte degli autori sono sempre ben accetti, specialmente di fronte a personaggi come Taro e Saito, anche se ovviamente la trasmissione sarà interamente in giapponese.